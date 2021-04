Eurovision Song Contest 2021 | il pubblico ci sarà

(Di venerdì 30 aprile 2021) Il dubbio è rimasto sospeso fino all’ultimo, dopodiché è arrivata la conferma: in occasione dell’Eurovision Song Contest 2021, l’Ahoy Arena di Rotterdam potrà ospitare un pubblico di 3500 persone ammesse per ciascuno dei nove show in programma, che comprendono 6 sessioni di prove, le 2 semifinali previste martedì 18 e giovedì 2o maggio – trasmesse dalle 20.30 su Rai 4 – e la finale di sabato 22 maggio, trasmessa in diretta su Raiuno con il commento di Gabriele Corsi e di Cristiano Malgioglio. La decisione del governo olandese di autorizzare la presenza degli spettatori in Arena è stata accolta con grande entusiasmo da parte del comitato organizzatore che, naturalmente, ha pensato a riorganizzare gli spazi a disposizione per garantire il distanziamento e far sì che tutti i protocolli siano rispettati. https://twitter.com/NathanReinds/status/1387495239645077506

