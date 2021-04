Dl sostegni bis | Cdm entro giovedì | cartelle fiscali congelate al 31 maggio**

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : **Dl sostegni

Metro

' Chiederemo - aveva spiegato all'epoca Chiorino - di presentare un emendamento governativo al"salva - CIGS" per i lavoratori di Chieri (ex Embraco), per individuare un'adeguata ...Ora serve un vero cambio di passo: è fondamentale accelerare e dare concretezza al decreto Imprese e alBis , di cui si sono perse le tracce. Fino ad oggi le imprese hanno vissuto nell'...Il sondaggio di Skuola.net sul Piano Estate messo a punto dal ministero. Ma anche per Orizzontescuola il 70% dice 'no' ...Ma, in zona gialla, nei bar e nei ristoranti il bagno all’interno si può usare? E un caffè al banco lo posso prendere? Finora sono stati tanti i dubbi rimasti dopo l’entrata in vigore dell’ultimo Decr ...