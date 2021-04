“Dillo qui” lo spazio dove i ragazzi si aprono senza essere giudicati: La storia di A. (Di venerdì 30 aprile 2021) E’ passato poco più di un anno dall’inizio della pandemia. Una pandemia che ha messo in ginocchio tutto il mondo. Una pandemia che ha portato via cari, affetti, parenti e amici. Una pandemia che, inoltre, ha fatto perdere la speranza a molti, moltissimi giovani. E mentre si è concentrati a trovare la soluzione magica per risanare l’economia nazionale, sempre più ragazzi restano in silenzio e subiscono, senza proferire parola. Il motivo? Quando e se dovessero decidere di farlo, verrebbero additati come “deboli”, “rompiscatole” o, peggio ancora, “viziati“. Leggi anche: La storia di S: “Ho 22anni. Vivo un misto di solitudine, rabbia e preoccupazione. Il futuro è buio.” Quando il confronto è troppo grande Spesso quando si cresce, si tende a dimenticare come si pensava quando si era giovani, quando si avevano vent’anni, le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 30 aprile 2021) E’ passato poco più di un anno dall’inizio della pandemia. Una pandemia che ha messo in ginocchio tutto il mondo. Una pandemia che ha portato via cari, affetti, parenti e amici. Una pandemia che, inoltre, ha fatto perdere la speranza a molti, moltissimi giovani. E mentre si è concentrati a trovare la soluzione magica per risanare l’economia nazionale, sempre piùrestano in silenzio e subiscono,proferire parola. Il motivo? Quando e sessero decidere di farlo, verrebbero additati come “deboli”, “rompiscatole” o, peggio ancora, “viziati“. Leggi anche: Ladi S: “Ho 22anni. Vivo un misto di solitudine, rabbia e preoccupazione. Il futuro è buio.” Quando il confronto è troppo grande Spesso quando si cresce, si tende a dimenticare come si pensava quando si era giovani, quando si avevano vent’anni, le ...

Advertising

CorriereCitta : “Dillo qui” lo spazio dove i ragazzi si aprono senza essere giudicati: La storia di A. - HastaSemper : @mpiacenonaver1 @LongJohnCyber @alex_orlowski zitto e a cuccia dillo in casa tua. se hai un cane. altrimenti dillo… - sissi_95_aivlis : @enulidae Enu dai dillo che anche tu sei qui per gli spoiler ?????? - Maria81645501 : RT @Mary96231807: Ci mancava solo lei..la Barbarella nazionale.. eccola la...qui non ci sono più dubbi, attacco mediatico in corso.. e @ca… - merydelirio : @AmorosoOF però si..dillo che la pioggia ha rotto nettamente le.........................diciamocelo..ah..anche qui… -