Della Valle sussurra su Lvmh e Tod’s va di moda in Borsa (Di venerdì 30 aprile 2021) Diego Della Valle spalanca le porte di Tod’s a Lvmh. Fatti, numeri, rumors e commenti “L’idea è di vedere se possiamo fare qualcosa insieme”. Con queste parole Diego Della Valle spalanca le porte di Tod’s al gruppo francese Lvmh, che nei giorni scorsi ha deciso di aumentare la quota nella società italiana. L’ipotesi di un m&a viene benedetta dagli analisti, che alzano i target price, e dal mercato, con Tod’s che vive giorni felici a Piazza Affari. Tutti i dettagli. LE PAROLE DI Della Valle Partiamo da quanto detto da Diego Della Valle. “L’aumento Della quota era simbolico, ma l’idea è di vedere se possiamo fare qualcosa insieme”, ha rivelato ... Leggi su cityroma (Di venerdì 30 aprile 2021) Diegospalanca le porte di. Fatti, numeri, rumors e commenti “L’idea è di vedere se possiamo fare qualcosa insieme”. Con queste parole Diegospalanca le porte dial gruppo francese, che nei giorni scorsi ha deciso di aumentare la quota nella società italiana. L’ipotesi di un m&a viene benedetta dagli analisti, che alzano i target price, e dal mercato, conche vive giorni felici a Piazza Affari. Tutti i dettagli. LE PAROLE DIPartiamo da quanto detto da Diego. “L’aumentoquota era simbolico, ma l’idea è di vedere se possiamo fare qualcosa insieme”, ha rivelato ...

Advertising

TgLa7 : Il ministro della Salute, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore dal 26 aprile: in #zonarossa l… - MIPiemonte : ?? SP32 (TO) - della Valle di Viù ?? Senso unico alternato dal 13/05/21 fra Colbetramo e Borgo Maddalene in entrambe… - Roly2Shane : RT @quedillussione: Petalo,Pettola,Cresimanda,Catechista,Saffolinda,Repressa,Virginia Woolf siciliana,Jenny Schecter da Messina,Pupetta e V… - ArteMagazine : Apre il nuovo Museo Archeologico Nazionale della Valle Camonica - piacereangela : RT @vojdcesaree: unpopular opinion:i regaz della valle sono cambiati, non sono più spontanei come prima. Li seguo da gennaio 2020 e rispett… -