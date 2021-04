Cyberpunk 2077 è un “fallimento”, ma i dirigenti ricevono bonus enormi, per Schreier – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 30 aprile 2021) Cyberpunk 2077 è un “fallimento”, ma i dirigenti ricevono bonus enormi: ecco il report di Jason Schreier, giornalista di Bloomberg.. Jason Schreier, giornalista di Bloomberg e noto insider dell’industria, ha rilasciato un nuovo report legato a Cyberpunk 2077, il discusso gioco di CD Projekt RED. Si è infatti da poco scoperto che i cinque membri del consiglio della compagnia riceveranno un bonus da 28 milioni di dollari, scelta che ha fatto alzare più di un sopracciglio. Dovete sapere infatti che secondo le regole interne di CD Projekt, circa il 20% dei profitti annuali vengono spesi per pagare i bonus: un … Notizie giochi PC WindowsRead More L'articolo ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 30 aprile 2021)è un “”, ma i: ecco il report di Jason, giornalista di Bloomberg.. Jason, giornalista di Bloomberg e noto insider dell’industria, ha rilasciato un nuovo report legato a, il discusso gioco di CD Projekt RED. Si è infatti da poco scoperto che i cinque membri del consiglio della compagnia riceveranno unda 28 milioni di dollari, scelta che ha fatto alzare più di un sopracciglio. Dovete sapere infatti che secondo le regole interne di CD Projekt, circa il 20% dei profitti annuali vengono spesi per pagare i: un … Notizie giochi PC WindowsRead More L'articolo ...

