Covid e bambini, “calo ricoveri ma prossime settimane delicate” (Di venerdì 30 aprile 2021) “Siamo in un momento buono, dove anche per i ricoveri dei bambini positivi vediamo un calo e ce lo aspettavamo perché ormai sappiamo che le misure di restrizione hanno un’onda lunga. Ora però dal 26 aprile abbiamo riaperto e questo sicuramente avrà un effetto sulla curva dei positivi che si vedrà tra 2-3 settimane. Quindi ci aspettiamo di nuovo una crescita, ma siamo pronti”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Andrea Campana, responsabile del Centro Covid di Palidoro dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, facendo il punto sui casi di Covid-19 tra i bambini e gli adolescenti. Il ritorno in classe inciderà su questo rialzo della curva? “No, la riapertura della scuole non mi preoccupa, ormai sappiamo che non incide sui nuovi casi”, precisa il pediatra. “Ormai ... Leggi su italiasera (Di venerdì 30 aprile 2021) “Siamo in un momento buono, dove anche per ideipositivi vediamo une ce lo aspettavamo perché ormai sappiamo che le misure di restrizione hanno un’onda lunga. Ora però dal 26 aprile abbiamo riaperto e questo sicuramente avrà un effetto sulla curva dei positivi che si vedrà tra 2-3. Quindi ci aspettiamo di nuovo una crescita, ma siamo pronti”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Andrea Campana, responsabile del Centrodi Palidoro dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, facendo il punto sui casi di-19 tra ie gli adolescenti. Il ritorno in classe inciderà su questo rialzo della curva? “No, la riapertura della scuole non mi preoccupa, ormai sappiamo che non incide sui nuovi casi”, precisa il pediatra. “Ormai ...

