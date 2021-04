Billy Berlusconi: «Avete già il vostro avatar?» (Di venerdì 30 aprile 2021) No, non immaginate quel pupazzetto sterotipato stile emoticon, che vi assomiglia vagamente. Quello che si crea con Igoodi è un altra cosa: è il vostro voi, così come siete, solo in versione digitale. Ha le vostre taglie, le vostre forme, precise precise. Leggi su vanityfair (Di venerdì 30 aprile 2021) No, non immaginate quel pupazzetto sterotipato stile emoticon, che vi assomiglia vagamente. Quello che si crea con Igoodi è un altra cosa: è il vostro voi, così come siete, solo in versione digitale. Ha le vostre taglie, le vostre forme, precise precise.

Advertising

bellogatto1 : RT @kikkakokkakikka: Sempre,Torino Poi uno non deve credere alle leggende metropolitane Si sdogana sempre il peggio - Donati7Nicola : RT @italiadeidolori: @mignoloeprof @guyfawkes2_0 Agevoliamo. #CdUCdD - Viola_mg : RT @kikkakokkakikka: Sempre,Torino Poi uno non deve credere alle leggende metropolitane Si sdogana sempre il peggio - ilpazientezero : RT @italiadeidolori: @mignoloeprof @guyfawkes2_0 Agevoliamo. #CdUCdD - duxfightdemon : RT @kikkakokkakikka: Sempre,Torino Poi uno non deve credere alle leggende metropolitane Si sdogana sempre il peggio -

Ultime Notizie dalla rete : Billy Berlusconi Digitale, Igoodi 'avatar factory' italiana si espande a Milano e Torino ... sia nel ridurre i resi dello shopping online sia nell'abbattere costi e consumi della produzione industriale della moda - ha spiegato Billy Berlusconi, CEO di Igoodi - Il passo successivo a questa ...

Startup: da Igoodi gli avatar che diventano 'smart bodies' per semplificare la vita. ... sia nel ridurre i resi dello shopping online sia nell'abbattere costi e consumi della produzione industriale della moda", ha spiegato Billy Berlusconi, Ceo di Igoodi. "Il passo successivo a questa ...

Billy Berlusconi: «Avete già il vostro avatar?» Vanity Fair.it Green Pea, Billy Berlusconi apre una «fabbrica degli Avatar» Grazie allo «Smart Body» è possibile scegliere il capo giusto online senza il fastidio dei resi, ottenere un abito su misura senza recarsi da un sarto e accedere a consulenze dietologiche o a programm ...

Il nipote di Berlusconi ha aperto un negozio a Milano in cui "fabbrica" avatar di chiunque La firma sul progetto è di Billy Berlusconi, figlio di Paolo e nipote di Silvio, che ha aperto in via Negri a Milano il suo primo showroom meneghino 'Igoodi'. Da adesso, quindi, anche i milanesi potra ...

... sia nel ridurre i resi dello shopping online sia nell'abbattere costi e consumi della produzione industriale della moda - ha spiegato, CEO di Igoodi - Il passo successivo a questa ...... sia nel ridurre i resi dello shopping online sia nell'abbattere costi e consumi della produzione industriale della moda", ha spiegato, Ceo di Igoodi. "Il passo successivo a questa ...Grazie allo «Smart Body» è possibile scegliere il capo giusto online senza il fastidio dei resi, ottenere un abito su misura senza recarsi da un sarto e accedere a consulenze dietologiche o a programm ...La firma sul progetto è di Billy Berlusconi, figlio di Paolo e nipote di Silvio, che ha aperto in via Negri a Milano il suo primo showroom meneghino 'Igoodi'. Da adesso, quindi, anche i milanesi potra ...