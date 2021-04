Billie Eilish | il significato di Your Power A luglio l’album VIDEO

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 30 aprile 2021) Pubblicato il nuovo singolo, estratto delHappier Than Ever, che sarà disponibile nei negozi e in digitale dal 30Pubblicato il nuovo singolo diè la canzone che anticipa il suo atteso secondo disco. Composto da 16 tracce inedite, Happier Than Ever è pubblicato per conto di Darkroom/Interscope Records e sarà disponibile dal prossimo 30. Happier Than Ever, già disponibile per il pre-order, arriva dopo il successo del disco di debutto che ha regalato adiversi Grammy e record mondiali When We All Go To Sleep, Where Do We Go? (disco certificato doppio platino in Italia) e così come il disco di debutto anche ...