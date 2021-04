Bella Farnia zona rossa, la variante non c’entra (Di venerdì 30 aprile 2021) Si nota facilmente il residence Bella Farnia Maria, nel Comune di Sabaudia, ad appena cento chilometri da Roma. Sorto a metà circa degli anni Ottanta come residenza per turisti, è collocato nelle campagne dell’Agro Pontino, lungo la via Litoranea. Da decenni però quasi tutti gli italiani sono andati via e al loro posto sono giunti prima uomini e poi donne e ragazzi provenienti dall’India. Proprio questo residence e tutta l’area limitrofa è diventata ora zona rossa. Dopo un anno e … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 30 aprile 2021) Si nota facilmente il residenceMaria, nel Comune di Sabaudia, ad appena cento chilometri da Roma. Sorto a metà circa degli anni Ottanta come residenza per turisti, è collocato nelle campagne dell’Agro Pontino, lungo la via Litoranea. Da decenni però quasi tutti gli italiani sono andati via e al loro posto sono giunti prima uomini e poi donne e ragazzi provenienti dall’India. Proprio questo residence e tutta l’area limitrofa è diventata ora. Dopo un anno e … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

