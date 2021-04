Barcellona | Mingueza rinnova | «Orgoglioso di giocare qui | è una famiglia»

(Di venerdì 30 aprile 2021) Oscarhato il suo contratto con ilfino al 2023 Oscar, difensore del, hato il suo contratto con i blaugrana fino al 2023. Queste le sue parole ai canali ufficiali del club catalano. «Sono molto contento di rimanere qui. Sono cresciuto nel, da quando sono piccolo ho fatto tutte le trafile con la cantera del. Passare a essere uno giocatore ufficiale della prima squadra e non del Barca B è motivo di grande orgoglio, per me e per la mia. Era quello che volevo. Spero di rendere felici i tifosi e di riabbracciarli presto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

BombeDiVlad : ?? #UFFICIALE - #Barcellona, rinnova il difensore #Mingueza ???? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - infoitsport : Barcellona, è ufficiale il rinnovo di Mingueza. Clausola da 100 milioni - CalcioPillole : Il #Barcellona ha ufficializzato il rinnovo fino al 2023 di Oscar #Mingueza. Inserita una clausola da 100 milioni d… - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Mingueza non lascerà il Barcellona, c'è il rinnovo con clausola da 100 milioni - _mvp_szn_ : @canovi_gabriele Che poi, sia con il barcellona al ritorno che con il bayern al ritorno, non pervenuto. Giocatore c… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Mingueza

Calcio News 24

Commenta per primo Oscarresta al: ufficiale il rinnovo fino al 2023, per il difensore clausola rescissoria da 100 milioni di euro .Poi , come un fulmine a ciel sereno, al 63' arriva il fatale ribaltamento che materializza la beffa: improvviso taglio di Suarez, buco clamoroso die facile sinistro di Machis a tu per tu ...Oscar Mingueza si lega al Barcellona fino al 2023. Il club blaugrana e il difensore hanno rinnovato per due stagioni il contratto in scadenza a giugno.Oscar Mingueza ha rinnovato il suo contratto con il Barcellona fino al 2023 Oscar Mingueza, difensore del Barcellona, ha rinnovato il suo contratto con i blaugrana fino al 2023. Queste le sue parole a ...