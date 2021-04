Barbara D'Urso si scioglie in lacrime a Pomeriggio 5: 'Vorrei parlare di un amico che si è sentito male...' (Di venerdì 30 aprile 2021) Su le ultime novità. in lacrime a : ' Vorrei parlare di un amico che si è sentito male... '. Oggi, nel corso del programma contenitore di Canale 5, la conduttrice ha vissuto un momento di profonda ... Leggi su leggo (Di venerdì 30 aprile 2021) Su le ultime novità. ina : 'di unche si è... '. Oggi, nel corso del programma contenitore di Canale 5, la conduttrice ha vissuto un momento di profonda ...

Advertising

fanpage : Ad #AvantiUnaltroAncheDiSera con la complicità di Paolo Bonolis, Tommaso #Zorzi lancia una frecciata a Barbara D'… - ciromau : @stanzaselvaggia speriamo che non lo arrestano di nuovo sennò barbara d'urso ci frantuma la wuallera per altre 2 settimane - bobbyMcGee48 : Barbara D’Urso punge Diletta Leotta/ “Paparazzi? Stai chiusa a casa se non vuoi foto”… - maremmamaiala80 : @MCriscitiello @tvdellosport @ACMonza Criscitiello Barbara D'Urso - Lo_Zio_Frank : @nikotinaebasta E Barbara D'Urso che parla????? -