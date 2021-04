Advertising

HuffPostItalia : AstraZeneca raddoppia gli utili - Affaritaliani : AstraZeneca raddoppia l'utile netto nel primo trimestre - CpiMaci : RT @IlPrimatoN: L'impressionante crescita della casa farmaceutica anglo-svedese #VacciniCovid - Silvana52809292 : RT @HuffPostItalia: AstraZeneca raddoppia gli utili - tvbusiness24 : #AstraZeneca inizia bene il 2021, anzi raddoppia i suoi utili grazie al vaccino -

vende il suo vaccino su base non profit durante le pandemia, a prezzi inferiori rispetto ai suoi competitor, tra i tre e i quattro dollari per dose. Il contributo delle vendite del ...sorprende il mercato el'utile netto nel primo trimestre del 2021. Per la prima volta, la casa farmaceutica aglo - svedese rende noto anche il giro d'affari del vaccino, le cui ...Milano, 30 apr. (askanews) - Il gruppo farmaceutico anglo-svedese AstraZeneca ha annunciato il raddoppio dell'utile netto nel primo trimestre, periodo nel quale le vendite di vaccini contro il ...AstraZeneca ha generato entrate per 275 milioni di dollari dalla vendita del suo vaccino anti-Covid-19 nel primo trimestre dell'anno. Le vendite di farmaci antitumorali - ...