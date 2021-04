ABI, intesa con i sindacati per la somministrazione dei vaccini in azienda (Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) – ABI e le Organizzazioni sindacali di settore (Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin) hanno condiviso che la somministrazione dei vaccini da parte delle imprese ai propri dipendenti avverrà secondo le indicazioni allegate al Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione nei luoghi di lavoro firmato lo scorso 6 aprile 2021. A tal fine è stato definito anche un verbale di riunione ad ulteriore integrazione del protocollo di settore del 28 aprile 2020 in merito alle “Misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 per garantire l’erogazione dei servizi del settore bancario”. ABI e Organizzazioni sindacali hanno stabilito un nuovo incontro per il mese di maggio per verificare l’attualità delle misure ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) – ABI e le Organizzazioni sindacali di settore (Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin) hanno condiviso che ladeida parte delle imprese ai propri dipendenti avverrà secondo le indicazioni allegate al Protocollo nazionale per la realizzazione dei pianili finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione nei luoghi di lavoro firmato lo scorso 6 aprile 2021. A tal fine è stato definito anche un verbale di riunione ad ulteriore integrazione del protocollo di settore del 28 aprile 2020 in merito alle “Misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 per garantire l’erogazione dei servizi del settore bancario”. ABI e Organizzazioni sindacali hanno stabilito un nuovo incontro per il mese di maggio per verificare l’attualità delle misure ...

Advertising

Giulianovanew : Teramo. Prefettura: protocollo d’intesa Prefettura-ABI per la prevenzione della criminalità ai danni delle banche… - DividendProfit : ABI, intesa con i sindacati per la somministrazione dei vaccini in azienda - BancaforteABI : RT @Intesaibm: ?? Intesa Talks ?? - ABI_Eventi : RT @Intesaibm: ?? Intesa Talks ?? - Intesaibm : ?? Intesa Talks ?? -