1 Maggio tra aperture e divieti, le regole regione per regione

Per il weekend l'Italia è quasi tutta in zona gialla e, nelle aree con minori restrizioni, si prova a tornare gradualmente alla normalità. Ma a livello locale sono molte le Regioni e i Comuni che hanno scelto di inasprire i divieti, pensando a restrizioni ad hoc per evitare calca e assembramenti: da Venezia a Napoli, ecco quali misure sono state adottate

Ultime Notizie dalla rete : Maggio tra il momento di un nuovo patto sociale per il lavoro" ... scongiurando le inutili guerre ideo logiche tra 'aperturisti' e 'rigoristi', che significa non ... Che Primo maggio festeggere mo? 'L'Italia si cura con il lavoro: questo è il messaggio che lancere mo ...

Le Acli: "Il lavoro? Un dramma che reclama giustizia e riscatto" Questo Primo maggio si celebra con dati e tendenze drammatiche: milioni di persone hanno perso la propria ... LaCollaborazione significa favorire un modello produttivo che punta sulla collaborazione tra ...

1 Maggio tra aperture e divieti, le regole regione per regione Sky Tg24 Ancora un 1° maggio bagnato alla pioggia, in attesa della svolta primaverile Sarà ancora un 1° maggio bagnato alla pioggia. «Ancora», perché in questa decade la giornata dei lavoratori ha subito (nella Granda e nel Cuneese) piogge più o meno primaverili in ben sei anni su diec ...

Atlantia: assemblea il 31 maggio sull'offerta Cdp per Autostrade AGI - Il consiglio di amministrazione di Atlantia, riunitosi oggi sotto la presidenza di Fabio Cerchiai, ha deliberato di convocare il 31 maggio l’assemblea degli azionisti della società, in sede ordi ...

