(Di giovedì 29 aprile 2021), finito nel mirino delle polemiche dopo la puntata didi lunedì scorso sulla sanità veneta e sul discusso utilizzo deialche si è. E passa oltre. È un Lucaottimista, infatti, quello che si presenta oggi al consueto punto stampa. Del resto, a detta dello stesso governatore, il bilancio su immunizzazione e andamento epidemico nella sua regione fa ben sperare. «Sono 31.123 le vaccinazioni fatte nelle ultime 24 ore. Domani iniziamo con un target di 43.000 vaccinazioni». Non solo. Anche sul fronte delle consegne delle fiale, il presidente del Veneto ha annunciato che «150.000 dosi di vaccino sono arrivate stamani. In totale abbiamo quasi 400.000 dosi. Ora spingiamo forte. E siamo convinti che più veloce ...

SecolodItalia1 : Zaia replica al caos scatenato da "Report" sui test rapidi: ci hanno permesso di controllare il virus…

Flora Report e annuncia querele: 'Tante menzogne e dati falsi'. Su Crisanti: 'Comportamento ... dopo gli aggiornamenti del Presidentesull'evoluzione della pandemia, è toccato di nuovo a ...LADI FLOR - "Non volevo coprire nessuno. " ha dichiarato a sua volta Flor, che all'epoca ... OPPOSIZIONI ALL'ATTACCO - Le opposizioni però sono subito passate all'attacco: "Attendiamo che...Zaia riferirà in consiglio regionale, insieme ai tecnici. Il PD teme che questa mossa possa essere uno scaricabarile, mentre la Liga Veneta sostiene il presidente e lo difende dagli attacchi ...Questa la replica del direttore generale della sanità veneta, Luciano Flor, all’inchiesta del programma di Rai 3 in una conferenza stampa convocata martedì pomeriggio a Padova. Lo studio verrà pubblic ...