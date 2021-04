Serie A | possibile cambio d’orario per Inter-Sampdoria | a chiederlo è il Viminale I motivi

(Di giovedì 29 aprile 2021)perIn attesa di capire quando l’potrebbe conquistare matematicamente lo scudetto iniziano le discussioni sui possibili festeggiamenti del popolo nerazzurro. La gara che potrebbe riportare il titolo al club nerazzurro, più difficile che avvenga già questo fine settimana, è quella contro ladi sabato 8 maggio programmata per le ore 18:00 dallaA, che però, secondo quanto riportato da La Repubblica, potrebbe subire una variazione di orario su richiesta del. “L’8 maggio, ad esempio, la squadra di Conte gioca in casa con laalle ore 18: se quello dovesse essere davvero il giorno dello scudetto, allora c’è il rischio che le feste a ...

