Scanzi ad Accordi&Disaccordi Nove | “Mozione di sfiducia contro Speranza? Mezzo usato da Meloni per stanare Salvini e dimostrare che non fa quel che dice”

"La Mozione di sfiducia contro Speranza? L'unico obiettivo era stanare Salvini e dimostrare che urla, ma poi concretamente non fa quel che dice". Così Andrea Scanzi, conduttore di 'Accordi&Disaccordi', insieme Luca Sommi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda tutti i mercoledì alle 21.25 su Nove a proposito della Mozione di sfiducia presentata da Fratelli d'Italia contro il ministro della Salute e respinta anche dalla Lega che però nelle settimane scorse aveva duramente attaccato il titolare alla Salute. "Se si fa un discorso di liceità politica è sacrosanto quello che ha fatto la Meloni, è lecito, lei ...

