Platinette | Vengo definito un gay omofobo ma ora sono gli etero i veri discriminati

(Di giovedì 29 aprile 2021) Diretto, senza filtri e lontano dal politicamente corretto: Mauro Coruzzi, in arte, in una lunga intervista con Pietro Senaldi ha parlato del ddl Zan e della deriva sociale del pensiero unico

" Io oradefinito un gay omofobo . Come mi devo sentire, cosa devo pensare dei gay che ... è privo di valenza sui comportamenti delle persone ", diceriferendosi alle nuove generazioni,..., rivelazione amara: 'Sui socialricoperto di insulti' Mauro Coruzzi , meglio conosciuto come, è uno dei volti della nostra tv più discussi, in grado sempre di accendere ...Platinette è una delle drag queen più famose d'Italia, se non la più famosa. Al secolo Mauro Coruzzi, è una delle voci fuori dal coro della comunità LGBT+ sul ddl Zan, la cui discussione è stata di re ...Diretto, senza filtri e lontano dal politicamente corretto: Mauro Coruzzi, in arte Platinette, in una lunga intervista con Pietro Senaldi ha parlato del ddl Zan e della deriva sociale del pensiero uni ...