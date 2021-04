Advertising

veneziatoday : Penzo, piano A e B: lo stadio sarà 'pronto' anche per un'eventuale promozione - psb_original : Venezia, stadio 'Penzo' in concessione per nove anni #SerieB -

Ultime Notizie dalla rete : Penzo piano

VeneziaToday

Ora come ora, ad ogni modo, i primi obiettivi per il 'restyling' delsono l'eliminazione delle barriere divisorie e l'adeguamento dell'impianto di illuminazione. La conferenza di oggi, in ...... i locali alterra di Palazzo Ravagnan in Riva Vena, ex sede Apt, per il futuro allestimento ...storia del calcio sportivo locale - spiega l'assessore alla Cultura e allo Sport Isabella- ...Venerdì 30 aprile, alle 21:15, andrà in onda in prima visione ’Il ragazzo con la Leica’, documentario biografico interamente dedicato a Gianni Berengo Gardin.Se il Venezia dovesse centrare la serie A, non ci saranno soluzioni alternative: gli arancioneroverdi parteciperanno in deroga, giocando a Sant'Elena. La società ha fatto il punto su interventi strutt ...