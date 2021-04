Natalia Paragoni | fidanzata di Andrea Zelletta | ha perso un bambino | la confessione dell’ex corteggiatrice

(Di giovedì 29 aprile 2021)gieffino, ha raccontato in un’intervista alcune esperienze dolorose della sua vita. La, che è stataa Uomini e Donne, ha infatti confessato di averune di come la cosa le abbia dato molto dolore. A complicare le cose, una relazione tossica, entrambe le cose prima che si mettesse insieme ad: il racconto della relazione morbosa L’occasione per aprirsi è arrivata tramite un’intervista a Diva e Donna, i cui principali passaggi sono stati ripresi da numerosi tabloid.ha ...

è giovane ma ha tante cose da raccontare alcune, purtroppo, molto dolorose. L' ex corteggiatrice di Uomini e Donne , ora felice al fianco del compagno Andrea Zelletta , si è messa a ...La fidanzata di Andrea Zelletta ha fatto delle rivelazioni importanti al settimanale Diva e Donna L'articolo Uomini e Donne, i segreti di: maltrattamenti e un aborto proviene da Gossip e Tv . Condividi: Twitter Facebook Like this: Like Loading...Natalia Paragoni, fidanzata dell’ex gieffino Andrea Zelletta, ha raccontato in un’intervista alcune esperienze dolorose della sua vita. La Paragoni, che è stata corteggiatrice a Uomini e Donne, ha inf ...Natalia Paragoni si racconta a cuore aperto in un’intervista a Diva e Donna, anticipando alcuni dei temi affrontati nel suo primo libro ...