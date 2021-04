Martina e Francesco dopo Matrimonio a prima vista stanno ancora insieme

(Di giovedì 29 aprile 2021) Gossipla fine del programma, la coppia è tornata su Instagram…! Riattivati i profili social, le prime foto e le prime dirette con i fan Pubblicato su 29 Aprile 2021di! Una notizia che i fan attendevano e che è arrivata al termine dell’episodio speciale E poi, in cui la coppia ha fatto sapere che tutto procede a gonfie vele. Forse a inizio esperimento in pochi avrebbero scommesso su questa coppia, inveceMuzzi ePedaletti oggi sonosposati. Ieri sera appena è finito l’episodio ...

Advertising

haldah_ : RT @MissAd_: Francesco e Martina sono l'esempio che, se sei serio e vuoi davvero metterti in gioco durante l'esperimento, ce la fai. Prend… - infoitcultura : «Matrimonio a prima vista 6», la virtù sta nel mezzo (e il mezzo si chiama Francesco e Martina) - VanityFairIt : A sopravvivere è stata l'unica coppia che abbia fatto mostra di un po' di sano realismo (e buonsenso) - EusebioLogoluso : RT @stanzaselvaggia: Domani mattina dopo le 9,00 Martina e Francesco con me a @RadioCapital_fm. ;) #MatrimonioAPrimaVista - martyywho : @FabyMaves90 Anche Francesco e Martina han condiviso il tatuatore che li ha taggati. E quindi? Vorrei vedere voi se… -

Ultime Notizie dalla rete : Martina Francesco

Dopo la fine del programma, la coppia è tornata su Instagram... insieme! Riattivati i profili social, le prime foto e le prime dirette con i ...La lista completa 7 donneCaironi (Fiamme Gialle): 100, salto in lungo T63 Francesca ... 100 T63 Marco Pentagoni (Dilettantistica Novara): salto in lungo T63 Stanislav Ricci (...Dopo la fine del programma, la coppia è tornata su Instagram... insieme! Riattivati i profili social, le prime foto e le prime dirette con i fan ...Si sussurra di una nuova fiamma di Stefano De Martino, che non è la donna che tutti ci aspettiamo. Il bel conduttore oggi è impegnato ...