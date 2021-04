Isola dei Famosi 2021, la Ferrera provoca la Rodriguez (Di giovedì 29 aprile 2021) Manuela Ferrera, Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser: il triangolo no o potrebbe esserci? L’ex gieffino sbarcherà infatti a L’Isola dei Famosi nella puntata di questa sera, giovedì 29 aprile 2021, dopo aver perso la coincidenza con l’Honduras in quel di Città del Messico. La provocazione di Manuela Ferrera Un ingresso atteso, quello di Ignazio Moser, che chiuderà definitivamente il cast del reality (dopo di lui, infatti, non sarebbero previsti nuovi innesti) e che porterà sicuramente una ventata di novità ed un po’ di sano gossip, dato che Manuela Ferrera, fra le pagine di Nuovo Tv, ha rilasciato una lunga intervista pre-partenza in cui ha un po’ provocato Cecilia Rodriguez. ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 29 aprile 2021) Manuela, Cecilia, Ignazio Moser: il triangolo no o potrebbe esserci? L’ex gieffino sbarcherà infatti a L’deinella puntata di questa sera, giovedì 29 aprile, dopo aver perso la coincidenza con l’Honduras in quel di Città del Messico. Lazione di ManuelaUn ingresso atteso, quello di Ignazio Moser, che chiuderà definitivamente il cast del reality (dopo di lui, infatti, non sarebbero previsti nuovi innesti) e che porterà sicuramente una ventata di novità ed un po’ di sano gossip, dato che Manuela, fra le pagine di Nuovo Tv, ha rilasciato una lunga intervista pre-partenza in cui ha un po’to Cecilia. ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - IsolaDeiFamosi : Ignazio Moser sarà un nuovo concorrente dell'Isola dei Famosi! Cosa vi aspettate? ?????? #Isola - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Morti e malati di Covid considerati solo numeri per evitare restrizioni e chiusure in… - elllisonn : RT @FraVonV: In un’altra vita inappetente o almeno non come tornassi dall’isola dei famosi ogni giorno grazie. - Giza65331021 : RT @NotizieB: Dal ponte del diavolo, alla calle dei preti, dai fantasmi dell’isola di San Michele ai cadaveri che riaffiorano dalla laguna!… -