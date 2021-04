Invincible 2 e 3: Amazon annuncia il rinnovo per due stagioni della serie animata (Di giovedì 29 aprile 2021) Robert Kirkman ha annunciato che verranno prodotte Invincible 2 e 3, due nuovi stagioni della serie animata tratta dal suo fumetto. La produzione di Invincible 2 e 3, due ulteriori stagioni della serie animata tratta dall'omonimo fumetto, è stata ufficialmente approvata: Amazon ha infatti confermato il rinnovo del progetto. Robert Kirkman, creatore del fumetto da cui è tratto lo show, ha condiviso online un video in cui annuncia la buona notizia a tutti i fan della storia di Mark Grayson. Il cast di doppiatori coinvolti in Invincible comprende Steven Yeun (The Walking Dead), Sandra Oh (Grey's Anatomy), J.K. Simmons ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 29 aprile 2021) Robert Kirkman hato che verranno prodotte2 e 3, due nuovitratta dal suo fumetto. La produzione di2 e 3, due ulterioritratta dall'omonimo fumetto, è stata ufficialmente approvata:ha infatti confermato ildel progetto. Robert Kirkman, creatore del fumetto da cui è tratto lo show, ha condiviso online un video in cuila buona notizia a tutti i fanstoria di Mark Grayson. Il cast di doppiatori coinvolti incomprende Steven Yeun (The Walking Dead), Sandra Oh (Grey's Anatomy), J.K. Simmons ...

