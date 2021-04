Il bacio con Ryan Friedkin risale al 20 dicembre, Diletta Leotta non era legata a Can Yaman (Di giovedì 29 aprile 2021) Il triangolo del momento è uno di quelli destinati a far discutere a lungo. Prima lo scoop di Dagospia che aveva raccontato di un flirt in corso, e di una serie di incontri in un hotel a Roma, tra Diletta Leotta e Ryan Friedkin, figlio del proprietario della Roma. A quelle prime indiscrezioni era seguito un post di Diletta che, carica di indignazione, aveva smentito immediatamente il flirt con il golden boy a capo del club giallorosso, confermando il suo legame con Can Yaman. Ma a confermare la versione di Dagospia sono arrivate le foto pubblicate da Oggi, il settimanale che ha documentato il flirt tra Diletta e Friedkin jr con le foto del loro bacio. Ma c’è un ma ed è uno di quelli ingombranti: il bacio pubblicato ... Leggi su cityroma (Di giovedì 29 aprile 2021) Il triangolo del momento è uno di quelli destinati a far discutere a lungo. Prima lo scoop di Dagospia che aveva raccontato di un flirt in corso, e di una serie di incontri in un hotel a Roma, tra, figlio del proprietario della Roma. A quelle prime indiscrezioni era seguito un post diche, carica di indignazione, aveva smentito immediatamente il flirt con il golden boy a capo del club giallorosso, confermando il suo legame con Can. Ma a confermare la versione di Dagospia sono arrivate le foto pubblicate da Oggi, il settimanale che ha documentato il flirt trajr con le foto del loro. Ma c’è un ma ed è uno di quelli ingombranti: ilpubblicato ...

