Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: quando si sposano? (Di giovedì 29 aprile 2021) Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez fanno “coppia fissa” dal 2017, ossia da quando si sono conosciuti come partecipanti della casa del Grande Fratello VIP. Da allora i due sono inseparabili. Ignazio e Cecilia infatti hanno di fatto avviato la relazione sentimentale proprio all’interno del reality show, nonostante il rapporto che perdurava da diversi anni con Francesco Forte, da parte di Cecilia. Francesco di fatto fu “lasciato” in diretta proprio da Cecilia, che successivamente ha intrapreso una convivenza che tutt’ora prosegue con Ignazio. I due hanno anche condotto insieme il programma Ex on the Beach Italia, di MTV. Nel 2020 i due si sono temporaneamente lasciati durante l’estate: hanno deciso infatti di andare in ... Leggi su puglia24news (Di giovedì 29 aprile 2021)fanno “coppia fissa” dal 2017, ossia dasi sono conosciuti come partecipanti della casa del Grande Fratello VIP. Da allora i due sono inseparabili.infatti hanno di fatto avviato la relazione sentimentale proprio all’interno del reality show, nonostante il rapporto che perdurava da diversi anni con Francesco Forte, da parte di. Francesco di fatto fu “lasciato” in diretta proprio da, che successivamente ha intrapreso una convivenza che tutt’ora prosegue con. I due hanno anche condotto insieme il programma Ex on the Beach Italia, di MTV. Nel 2020 i due si sono temporaneamente lasciati durante l’estate: hanno deciso infatti di andare in ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Ignazio Moser sarà un nuovo concorrente dell'Isola dei Famosi! Cosa vi aspettate? ?????? #Isola - zazoomblog : Ignazio Moser spunta lo scatto del passato: com’è cambiato in questi anni incredibile! - #Ignazio #Moser #spunta… - bubinoblog : ISOLA DEI FAMOSI: IGNAZIO MOSER NAUFRAGO, CECILIA RODRIGUEZ E GIULIA SALEMI IN STUDIO - TV_Italiana : Ai sedici naufraghi ancora in gioco se ne aggiunge un altro: Ignazio Moser. E Francesca Lodo chi dovrà baciare sot… - zazoomblog : Ignazio Moser sbarca sull’isola: la dichiarazione della naufraga fa “tremare” Cecilia Problemi in arrivo? -… -