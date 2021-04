I leader della logistica offrono a Figliuolo un patto per l’efficienza (Di giovedì 29 aprile 2021) A sentire il presidente di Assoram Pierluigi Petrone, “con il generale Figliuolo e il governo delle competenze potrà avviarsi una fase nuova”. Non è chiaro se sia una previsione o un auspicio da parte dell’imprenditore partenopeo, fatto sta che Petrone, a capo dell’associazione che riunisce ben 110 operatori logistici e commerciali del settore healthcare a cui corrispondono oltre 160 magazzini dislocati sul territorio nazionale, si trova a dover fronteggiare la scomoda concorrenza di un colosso come Poste italiane. “Già al commissario Arcuri avevamo rappresentato la funzione essenziale del nostro comparto: sin dal primo giorno di lockdown, se i nostri depositari non fossero rimasti aperti, i farmaci non sarebbero arrivati in farmacie e ospedali. Se noi ci blocchiamo tutto si blocca”. Petrone, che è anche vicepresidente dell’azienda di famiglia, rappresenta gli ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 29 aprile 2021) A sentire il presidente di Assoram Pierluigi Petrone, “con il generalee il governo delle competenze potrà avviarsi una fase nuova”. Non è chiaro se sia una previsione o un auspicio da parte dell’imprenditore partenopeo, fatto sta che Petrone, a capo dell’associazione che riunisce ben 110 operatori logistici e commerciali del settore healthcare a cui corrispondono oltre 160 magazzini dislocati sul territorio nazionale, si trova a dover fronteggiare la scomoda concorrenza di un colosso come Poste italiane. “Già al commissario Arcuri avevamo rappresentato la funzione essenziale del nostro comparto: sin dal primo giorno di lockdown, se i nostri depositari non fossero rimasti aperti, i farmaci non sarebbero arrivati in farmacie e ospedali. Se noi ci blocchiamo tutto si blocca”. Petrone, che è anche vicepresidente dell’azienda di famiglia, rappresenta gli ...

Advertising

guerini_lorenzo : Molto positiva acquisizione di Leonardo del 25.1% di Hensoldt, società leader in Germania nel campo cybersecurity e… - Agenzia_Ansa : Greta Thunberg: 'Le emissioni vanno ridotte drasticamente'. Il messaggio della giovane attivista ai leader del mond… - QuiMediaset_it : Su #Canale5 #avantiunaltropuredisera leader della serata sul pubblico attivo #Melaverde segna il record stagionale… - gpellarin84 : RT @jacopo_iacoboni: non è singolare che il leader in pectore del M5S domani partecipi a una riunione di corrente di un altro partito? (sp… - maxsalvia : RT @nomfup: Spero che il livello degli incontri di governo che avrà @Tsihanouskaya in Italia sarà il massimo, come avvenuto in TUTTI gli al… -

Ultime Notizie dalla rete : leader della Pera: rifacciamo la Costituzione Poiché riscosse successo presso la presidenza della repubblica e vari leader politici di allora, che però lo fecero morire, la ripresento aggiornata, trascurando i dettagli. Si procede a tappe. Primo,...

Senza la Superlega fallirebbe il calcio Un supercampionato riservato a 20 squadre leader europee soprattutto per valore economico, ma anche ... quindi, appaiono poco credibili e, se avranno una qualche attuazione, spingeranno i club della ...

Il 29 aprile è il D-Day dei Leader della sostenibilità 2021 Il Sole 24 ORE I leader della logistica offrono a Figliuolo un patto per l'efficienza "Abbiamo avviato una prima interlocuzione. Ogni anno distribuiamo oltre 10 milioni di antinfluenzale. Siamo in grado di fare altrettanto per sconfiggere il Covid”, ci dice Pierluigi Petrone, president ...

Meloni e Salvini, i disperati di Speranza. E poi c'è Al Bano che le canta a Draghi La voce del Sud che si sente penalizzato dal Recovery è quella del cantautore pugliese che le canta a Draghi. Tutto sulla nostra prima pagina di oggi, 29 aprile, nella rassegna stampa di RaiNews24 con ...

Poiché riscosse successo presso la presidenzarepubblica e varipolitici di allora, che però lo fecero morire, la ripresento aggiornata, trascurando i dettagli. Si procede a tappe. Primo,...Un supercampionato riservato a 20 squadreeuropee soprattutto per valore economico, ma anche ... quindi, appaiono poco credibili e, se avranno una qualche attuazione, spingeranno i club..."Abbiamo avviato una prima interlocuzione. Ogni anno distribuiamo oltre 10 milioni di antinfluenzale. Siamo in grado di fare altrettanto per sconfiggere il Covid”, ci dice Pierluigi Petrone, president ...La voce del Sud che si sente penalizzato dal Recovery è quella del cantautore pugliese che le canta a Draghi. Tutto sulla nostra prima pagina di oggi, 29 aprile, nella rassegna stampa di RaiNews24 con ...