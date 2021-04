Coprifuoco, Boschi: “Sulla modifica dell’orario serve buonsenso, non posizioni ideologiche” (Di giovedì 29 aprile 2021) ROMA – “Sulla modifica dell’orario del Coprifuoco serve buonsenso, non posizioni ideologiche. Rivediamolo, tenendo insieme sicurezza e lavoro”. Così la Presidente dei Deputati di Italia Viva, Maria Elena Boschi (foto), che sull’argomento ha rilasciato un’intervista pubblicata ieri (28 aprile) sul quotidiano “La Stampa”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 29 aprile 2021) ROMA – “del, non. Rivediamolo, tenendo insieme sicurezza e lavoro”. Così la Presidente dei Deputati di Italia Viva, Maria Elena(foto), che sull’argomento ha rilasciato un’intervista pubblicata ieri (28 aprile) sul quotidiano “La Stampa”. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

meb : Sulla modifica dell’orario del #coprifuoco serve buonsenso, non posizioni ideologiche. Rivediamolo, tenendo insieme… - Lopinionista : Coprifuoco, Boschi: “Sulla modifica dell’orario serve buonsenso, non posizioni ideologiche” - 57Davide : RT @meb: Sulla modifica dell’orario del #coprifuoco serve buonsenso, non posizioni ideologiche. Rivediamolo, tenendo insieme sicurezza e la… - Pepppe862375p04 : RT @meb: Sulla modifica dell’orario del #coprifuoco serve buonsenso, non posizioni ideologiche. Rivediamolo, tenendo insieme sicurezza e la… - RaffaRa06692253 : RT @meb: Sulla modifica dell’orario del #coprifuoco serve buonsenso, non posizioni ideologiche. Rivediamolo, tenendo insieme sicurezza e la… -