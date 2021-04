C'è stato un incidente in un cantiere di Amazon, morto nel crollo (Di giovedì 29 aprile 2021) AGI - incidente mortale sul lavoro ad Alessandria, nel cantiere del nuovo spazio logistico di Amazon, dietro al Green bar e alle spalle del polo commerciale Marengo Retail Park. Un operaio è stato travolto e ucciso dal crollo di una parte della struttura, che ha colpito altri tre lavoratori trasportati in codice giallo all'ospedale di Alessandria. Il nuovo sito di smistamento Amazon dovrebbe essere operativo a partire dal prossimo autunno e servirà le province di Alessandria, Asti e Cuneo. Leggi su agi (Di giovedì 29 aprile 2021) AGI -mortale sul lavoro ad Alessandria, neldel nuovo spazio logistico di, dietro al Green bar e alle spalle del polo commerciale Marengo Retail Park. Un operaio ètravolto e ucciso dal crollo di una parte della struttura, che ha colpito altri tre lavoratori trasportati in codice giallo all'ospedale di Alessandria. Il nuovo sito di smistamentodovrebbe essere operativo a partire dal prossimo autunno e servirà le province di Alessandria, Asti e Cuneo.

