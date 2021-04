Beautiful, Liam sospettato di omicidio: l’interrogatorio aumenta i sospetti (Di giovedì 29 aprile 2021) Le anticipazioni americane annunciano che il giovane Spencer finisce, inevitabilmente, nella lista dei sospettati della morte di Vinny Walker dopo le domande di Baker L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 29 aprile 2021) Le anticipazioni americane annunciano che il giovane Spencer finisce, inevitabilmente, nella lista dei sospettati della morte di Vinny Walker dopo le domande di Baker L'articolo proviene da Gossip e Tv.

