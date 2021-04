Amici, Enula e Sangiovanni hanno avuto un flirt? La verità della cantante (Di giovedì 29 aprile 2021) Nella quarta puntata del Serale di Amici, Enula è stata eliminata. La sua uscita dal talent show ha provocato non poche polemiche, per molti infatti la cantante meritava la vittoria. La giovane e talentuosa cantautrice ora è passata alla sua vita fuori dagli studi Mediaset, ma la curiosità nei suoi riguardi è ancora altissima, in molti le chiedono di svelare retroscena della vita in casetta con i suoi compagni. Proprio in occasione di una recente intervista, Enula ha parlato del suo rapporto con Sangiovanni, suscitando dei dubbi. Amici, Enula e Sangiovanni ecco come stanno le cose Enula è un’artista completa. Tutti sono d’accordo, la cantante è pronta, anzi prontissima per scalare le vette ... Leggi su cityroma (Di giovedì 29 aprile 2021) Nella quarta puntata del Serale diè stata eliminata. La sua uscita dal talent show ha provocato non poche polemiche, per molti infatti lameritava la vittoria. La giovane e talentuosa cantautrice ora è passata alla sua vita fuori dagli studi Mediaset, ma la curiosità nei suoi riguardi è ancora altissima, in molti le chiedono di svelare retroscenavita in casetta con i suoi compagni. Proprio in occasione di una recente intervista,ha parlato del suo rapporto con, suscitando dei dubbi.ecco come stanno le coseè un’artista completa. Tutti sono d’accordo, laè pronta, anzi prontissima per scalare le vette ...

_amiciloves_ : DA QUANDO AMICI È UN REALITY? NON ERA UN TALENT? AH NO SCHERZO SE ERA UN TALENT GENTE COME ENULA E TOMMASO NON USCI… - chitchatmb : @Lalalal58557866 @giugiulolae Come basarsi su sondaggi e simili di pagine Instagram. Io lì ho solo il mio profilo p… - Cristin18428612 : Ne approfitto di questo momento per dire che nel prossimo disco potrebbe esserci anche questa canzone che Enula ha… - SoniadeVita3 : RT @bastaunminuto: Tancredi per Marlù: 'La seconda settimana in cui che sono entrato ad Amici ero confuso, ci vedevo un po' nero, poi Enula… - godchamet : sto andando a dormire con la consapevolezza che domani dovremo fare i conti con una delle puntatePEGGIORI diSEMPRE… -