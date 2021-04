Amadeus ha svelato la sua dieta incredibile | “Mi piace” | Il racconto

Leggi su altranotizia

(Di giovedì 29 aprile 2021) Il celebre conduttorehala suaalimentare. Come fa a mantenersi in forma? Ecco il(Getty Images)Tra i presentatori televisivi più amati d’Italia rientra a pieno titolo lui: Amdaeus. Da anni alla conduzione de I soliti ignoti, il game show va in onda quotidianamente nella fascia preserale di Rai 1. In ogni puntata un personaggio dello spettacolo dovrà riuscire ad attribuire tutte le professioni giuste ai concorrenti e indovinare il famoso ‘parente misterioso’. il montepremi è interamente devoluto ad associazioni benefiche di volta in volta diverse. Il programma record di ascolti si conferma un enorme successo, grazie anche alla simpatia del padrone di casa. Il celebre, reduce dal Festival di Sanremo 2021, ha ...