“Adesso ti faccio piangere”. L’Eredità, frase choc di Flavio Insinna, tutto lo studio ammutolito. Cos’è successo (Di giovedì 29 aprile 2021) Sabato 24 aprile la puntata de L’Eredità ha regalato grandi emozioni nella fase finale, quando la nuova campionessa Valentina ha avuto all’ultimo un ripensamento che l’ha portata a cancellare quanto scritto in precedenza sul cartellino. La ghigliottina Il gioco della ghigliottina, si sa, non è mai facile, a volte è veramente difficile capire il collegamento tra le parole date, e nella puntata in oggetto i cinque indizi a disposizione della donna erano mandare, caldo, stretti, klimt e pugile. Effettivamente non facile trovare un collegamento, per cui all’inizio Valentina aveva scritto bacio, tratta in inganno probabilmente dalla famosissima opera del pittore Gustav Klimt. Ma poi, forse in preda ad una illuminazione estemporanea, la donna cancella quanto scritto e lo sostituisce con il termine abbraccio, per lei più consono, mentre Insinna è ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 29 aprile 2021) Sabato 24 aprile la puntata deha regalato grandi emozioni nella fase finale, quando la nuova campionessa Valentina ha avuto all’ultimo un ripensamento che l’ha portata a cancellare quanto scritto in precedenza sul cartellino. La ghigliottina Il gioco della ghigliottina, si sa, non è mai facile, a volte è veramente difficile capire il collegamento tra le parole date, e nella puntata in oggetto i cinque indizi a disposizione della donna erano mandare, caldo, stretti, klimt e pugile. Effettivamente non facile trovare un collegamento, per cui all’inizio Valentina aveva scritto bacio, tratta in inganno probabilmente dalla famosissima opera del pittore Gustav Klimt. Ma poi, forse in preda ad una illuminazione estemporanea, la donna cancella quanto scritto e lo sostituisce con il termine abbraccio, per lei più consono, mentreè ...

Advertising

borghi_claudio : @Massimi60615530 @ReginaNera6 Gentile signore è 3 anni che ci informa che è ex elettore e non ci vota più ???? Non c… - ZZiliani : Se andate a rivedervi la partita, nei primi minuti c’è #Calhanoglu che discute animatamente con #Orsato una decisio… - borghi_claudio : @leone_monti Le faccio io un altro disegno. In India sono 1.4 MILIARDI. Adesso le spiego le divisioni: 1,4 miliardi… - kenakkaman : RT @borghi_claudio: @Massimi60615530 @ReginaNera6 Gentile signore è 3 anni che ci informa che è ex elettore e non ci vota più ???? Non capis… - amicii_news : Ieri ho commesso uno sbaglio, me ne sono accorto solamente adesso: faccio uno scambio e metto in 3 posizione Deddy… -