10 anni d’amore per William e Kate Middleton: si festeggia con scatti d’amore (Di giovedì 29 aprile 2021) Dieci anni d’amore, tre figli, una vita non semplice. Ma William e Kate Middleton rappresentano per il popolo di sua maestà il futuro della corona, su questo ci sono pochi dubbi. Non sono poche le persone a credere che sarà Kate la prossima a salire sul trono al fianco del nuovo re di Inghilterra, suo marito William. Pochi infatti pensano che la regina Elisabetta abdicherà a favore di suo figlio Carlo. E si punta davvero moltissimo su questa coppia amatissima e solida. Sono passati 10 anni dal giorno del si, da quando le immagini del matrimonio di William e Kate hanno fatto il giro del mondo. Ce la ricorderemo bellissima nel suo abito, sorridente e raggiante mentre arrivava all’altare nel giorno di uno ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 29 aprile 2021) Dieci, tre figli, una vita non semplice. Marappresentano per il popolo di sua maestà il futuro della corona, su questo ci sono pochi dubbi. Non sono poche le persone a credere che saràla prossima a salire sul trono al fianco del nuovo re di Inghilterra, suo marito. Pochi infatti pensano che la regina Elisabetta abdicherà a favore di suo figlio Carlo. E si punta davvero moltissimo su questa coppia amatissima e solida. Sono passati 10dal giorno del si, da quando le immagini del matrimonio dihanno fatto il giro del mondo. Ce la ricorderemo bellissima nel suo abito, sorridente e raggiante mentre arrivava all’altare nel giorno di uno ...

