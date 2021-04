Yair Netanyahu deve pagare le spese legali alla querelante

(Di mercoledì 28 aprile 2021), figlio del Primo Ministro israeliano, dovràlea Dana Cassidy, la donna che lo ha citato in giudizio per diffamazione. Il filglio del Premier aveva scritto sul suo profilo Twitter che il leader del partito Blu e Bianco Benny Gantz e Cassidy avessero una relazione intima e sessuale.

Il rappresentante dell'opposizioneLapid avverte 'chiunque abbia pensato anche solo per un secondo di fare accordi con', perché questa vicenda è un 'promemoria del fatto che non sia ...... ha tempo fino al 4 maggio quando il presidente Reuven Rivlin potrebbe decidere di passare il mandato al capo dell'opposizioneLapid. O a Natfali Bennett che da alleato disi sta ...Yair Netanyahu, figlio del Premier israeliano, dovrà pagare le spese legali a Dana Cassidy, la donna che lo ha citato in giudizio.Il premier ad interim aveva scelto Ofir Akunis membro del Likud e fedelissimo. Un voto sancito forzando le procedure e bloccato dal procuratore generale Avichai Mandelblit. Prevista per oggi una nuova ...