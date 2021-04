Uomini e Donne spoiler oggi pomeriggio: Giacomo e Massimiliano in tilt (Di mercoledì 28 aprile 2021) Nelle scorse puntate di Uomini e Donne abbiamo assistito ampiamente alle vicende inerenti il trono over e quello di Samantha, pertanto, nella puntata di oggi pomeriggio verrà dato spazio a Giacomo e Massimiliano. Specie il primo sta affrontando un momento molto particolare in quanto si trova molto bene con entrambe le corteggiatrici. Massimiliano, invece, dovrà L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 28 aprile 2021) Nelle scorse puntate diabbiamo assistito ampiamente alle vicende inerenti il trono over e quello di Samantha, pertanto, nella puntata diverrà dato spazio a. Specie il primo sta affrontando un momento molto particolare in quanto si trova molto bene con entrambe le corteggiatrici., invece, dovrà L'articolo proviene da KontroKultura.

