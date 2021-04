Truffe ai danni degli anziani: il vademecum dei carabinieri (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNelle ultime settimane, nel territorio provinciale sannita si sono verificati alcuni episodi di truffa in danno di anziani, vittime preferite di criminali senza scrupoli, che, approfittando della buona fede di persone in tarda età, di cui spesso conoscono abitudini e notizie private, riescono con raggiri a farsi consegnare ingenti somme di denaro contante, sovente risparmi di mesi/anni di sacrifici. Pertanto, si trasmette per la massima divulgazione un opuscolo realizzato dall’Arma dei carabinieri dal titolo “La prevenzione e la miglior difesa” contenente suggerimenti e consigli per scongiurare il più possibile il fenomeno delle Truffe in danno degli anziani. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNelle ultime settimane, nel territorio provinciale sannita si sono verificati alcuni episodi di truffa in danno di, vittime preferite di criminali senza scrupoli, che, approfittando della buona fede di persone in tarda età, di cui spesso conoscono abitudini e notizie private, riescono con raggiri a farsi consegnare ingenti somme di denaro contante, sovente risparmi di mesi/anni di sacrifici. Pertanto, si trasmette per la massima divulgazione un opuscolo realizzato dall’Arma deidal titolo “La prevenzione e la miglior difesa” contenente suggerimenti e consigli per scongiurare il più possibile il fenomeno dellein danno. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

