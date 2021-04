Treno per Orio, la risposta di RFI agli abitanti di Boccaleone: “L’interramento ha troppe criticità” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempi troppo lunghi, un finanziamento maggiore rispetto a quanto preventivato e ingenti disagi per tutta la provincia. Sono queste le motivazioni al centro della concisa e “per punti” lettera da parte di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) indirizzata all’assessorato Mobilità e Ambiente del Comune di Bergamo attorno al tema del Treno per l’aeroporto di Orio. Il documento è la risposta alle sollecitazioni da parte dell’amministrazione comunale di dare un feedback circa le richieste portate avanti dal Comitato di quartiere di Boccaleone e le altre associazioni che da tempo ormai chiedono che il collegamento ferroviario venga fatto interrato. Ma è un no, quello che si legge nella lettera. “Di seguito si riportano alcune considerazioni tecniche che rappresentano forti criticità sull’ipotesi progettuale di cui ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempi troppo lunghi, un finanziamento maggiore rispetto a quanto preventivato e ingenti disagi per tutta la provincia. Sono queste le motivazioni al centro della concisa e “per punti” lettera da parte di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) indirizzata all’assessorato Mobilità e Ambiente del Comune di Bergamo attorno al tema delper l’aeroporto di. Il documento è laalle sollecitazioni da parte dell’amministrazione comunale di dare un feedback circa le richieste portate avanti dal Comitato di quartiere die le altre associazioni che da tempo ormai chiedono che il collegamento ferroviario venga fatto interrato. Ma è un no, quello che si legge nella lettera. “Di seguito si riportano alcune considerazioni tecniche che rappresentano fortisull’ipotesi progettuale di cui ...

