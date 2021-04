Tommaso Zorzi vs Matteo Salvini: botta e risposta sui social (Di mercoledì 28 aprile 2021) Questa mattina Tommaso Zorzi dal suo profilo instagram è tornato a parlare del DDL Zan e ha provato a spiegare ai suoi follower anche tutto quello che negli ultimi mesi alcuni esponenti della Lega hanno detto in merito. Non solo, il vincitore del Grande Fratello VIP 5 ha anche ricordato alcune delle pessime uscite contro la comunità LGBT da parte di alcuni esponenti della Lega, citando anche frasi dette o scritte sui social. Nelle sue storie poi, puntava il dito anche contro Matteo Salvini. Ed è per questo motivo che si è scatenato un vero e proprio botta e risposta sui social tra il leader della Lega Nord e Tommaso Zorzi. Ma vediamo passo dopo passo quello che è successo ( che tra l’altro, come lo stesso ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 28 aprile 2021) Questa mattinadal suo profilo instagram è tornato a parlare del DDL Zan e ha provato a spiegare ai suoi follower anche tutto quello che negli ultimi mesi alcuni esponenti della Lega hanno detto in merito. Non solo, il vincitore del Grande Fratello VIP 5 ha anche ricordato alcune delle pessime uscite contro la comunità LGBT da parte di alcuni esponenti della Lega, citando anche frasi dette o scritte sui. Nelle sue storie poi, puntava il dito anche contro. Ed è per questo motivo che si è scatenato un vero e propriosuitra il leader della Lega Nord e. Ma vediamo passo dopo passo quello che è successo ( che tra l’altro, come lo stesso ...

Tommaso Zorzi e Matteo Salvini, scontro su Instagram. Botta e risposta: 'Salvini finge di non capire' un botta e risposta di fuoco quello che sta avvenendo su Instagram tra Matteo Salvini e Tommaso Zorzi sulla scia di quanto recentemente avvenuto al Ddl Zan, sbloccato dopo aver incontrato un fortissimo ostruzionismo e ora calendarizzato in Senato . Tommaso Zorzi riflette proprio sull'...

Tommaso Zorzi vs Matteo Salvini: botta e risposta sui social Questa mattina Tommaso Zorzi dal suo profilo instagram è tornato a parlare del DDL Zan e ha provato a spiegare ai suoi follower anche tutto quello che negli ultimi mesi alcuni esponenti della Lega han ...

