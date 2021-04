Rider strappa il biglietto inneggiante a Mussolini durante una consegna | licenziato

(Di mercoledì 28 aprile 2021)per averto unla. L’azienda: “Non in linea con i nostri valori”. BOLOGNA – Unè statoper averto unla. Il fatto, come raccontato da La Repubblica, è successo lo scorso 25 aprile, con il fattorino che ha deciso di fare a pezzi il messaggio che diceva: “In questo giorno di lutto che il nostro Duce possa guidare da lassù la rinascita“. L’azienda ha parlato di un comportamento scorretto da parte del dipendente e da qui la decisione di licenziarlo, ma le polemiche non ...

repubblica : Bologna, rider strappa biglietto inneggiante al Duce nella consegna: licenziato - eziomauro : Bologna, rider strappa biglietto inneggiante al Duce nella consegna: licenziato - SereScandellari : E prendetela una posizione, siate il rider che strappa il biglietto fascista, cazzo! Fatela una cosa che abbia valo… - jackfollasb : Bologna, rider strappa biglietto inneggiante al Duce nella consegna: licenziato - RobertaDowney7 : RT @AlexV_58: Che stronzi. Gli dovevano dare un premio a questo. La Repubblica: Bologna, rider strappa biglietto inneggiante al Duce nella… -

"Ho provato indignazione per quel messaggio - racconta ila Il Resto del Carlino - , stupore che ancora oggi siano scritte certe cose". Arrivato a destinazione, davanti alla persona ...Luca Nisco lavorava da settembre a Bologna per Winelivery: "Ho sbagliato ma la reazione dell'azenda è stata eccessiva". - -Rider licenziato per aver strappato biglietto pro Duce mandato a cliente:«Ha violato la privacy». Ecco cos'è successo ...