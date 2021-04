Peter Rabbit 2 | The Runaway Il trailer

Advertising

badtasteit : #PeterRabbit2: ecco il nuovo trailer del film di #WillGluck - Insidetheshowit : PETER RABBIT™ 2: UN BIRBANTE IN FUGA, nuovo poster - - Voto10 : Peter Rabbit 2: Un Birbante in Fuga: in rete un nuovo poster ufficiale - myredcarpetITA : In arrivo il prossimo 1° luglio #PeterRabbit2: Un birbante in fuga, la pellicola diretta da Will Gluck. Scopriamo i… - badtasteit : #PeterRabbit2 arriverà nelle nostre sale a luglio, ecco un nuovo poster -

Ultime Notizie dalla rete : Peter Rabbit

Pattrick Burleigh (2 ) scriverà la sceneggiatura di questo nuovo lungometraggio, che sarà prodotto dalla Universal Pictures in collaborazione con la Working Title . Per chi non ...La nuova interpretazione dell'opera di Norton è stata realizzata da Patrick Burleigh , impegnato per '2: Un Birbante in Fuga', mentre è in trattativa per la direzione del film Conrad ...Lucasfilm is getting ready to start shooting the Obi-Wan Kenobi series and Ewan McGregor is ready to get to work on it and he’s been preparing for some action with “two-and-a-half-hour sessions of ...Kaitlyn Dever ( Booksmart, Unbelievable ) is set to star alongside George Clooney and Julia Roberts in the upcoming Universal Pictures film Ticket To Paradise . Billie Lourd was also previously cast ...