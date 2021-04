Non si può essere partigiani una sola volta l’anno (Di mercoledì 28 aprile 2021) Può sembrare una contraddizione scriverlo immediatamente a ridosso del 25 aprile, ma se ci pensiamo bene non lo è: basta con gli appelli sugli immigrati, sul Mediterraneo e sui naufragi. Facciamo un momento di silenzio. Come hadetto Papa Francesco al Regina Coeli in Piazza San Pietro “ora è il momento della vergogna”. E non solo, anche della riflessione. Sulla tutela della dignità delle persone e dei diritti umani, così come su qualsiasi causa degna di essere combattuta, bisogna resistere sempre, non bisogna mai abbassare la guardia. Ma per resistere bene, non bastano lo sdegno, gli appelli e le accuse, occorre avere una strategia, guadagnare campo passo dopo passo, mettere a segno un punto dopo l’altro. E allora occorre avere l’umiltà di fermarsi un attimo, non per arrendersi, ma per fare il punto, rinserrare le file e cambiare strategia. I governi Italiani che ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 aprile 2021) Può sembrare una contraddizione scriverlo immediatamente a ridosso del 25 aprile, ma se ci pensiamo bene non lo è: basta con gli appelli sugli immigrati, sul Mediterraneo e sui naufragi. Facciamo un momento di silenzio. Come hadetto Papa Francesco al Regina Coeli in Piazza San Pietro “ora è il momento della vergogna”. E non solo, anche della riflessione. Sulla tutela della dignità delle persone e dei diritti umani, così come su qualsiasi causa degna dicombattuta, bisogna resistere sempre, non bisogna mai abbassare la guardia. Ma per resistere bene, non bastano lo sdegno, gli appelli e le accuse, occorre avere una strategia, guadagnare campo passo dopo passo, mettere a segno un punto dopo l’altro. E allora occorre avere l’umiltà di fermarsi un attimo, non per arrendersi, ma per fare il punto, rinserrare le file e cambiare strategia. I governi Italiani che ...

Advertising

RobertoBurioni : Sento parlare di vaccini (di varie nazionalità) che non sono ancora approvati da EMA e FDA. Voi mi conoscete e non… - ivanscalfarotto : La Commissione Giustizia del Senato ha finalmente calendarizzato il #ddlZan, grazie al voto decisivo di ItaliaViva.… - nzingaretti : 'Odio gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire essere partigiani. Chi vive veramente non può non essere citta… - Outsider882 : @NonConoscoVG @Inter uno non può distrarsi un attimo - nannierri : @aralia_a Del passato e della storia bisogna apprendere dagli errori, concellarli non si può, prima o poi riappaiono -

Ultime Notizie dalla rete : Non può Body Positivity, Chiara Ferragni e le polemiche sulla presunta pancia a un mese dal parto In pratica il punto su cui i 'detrattori dei detrattori' si sono soffermati è quello per cui non si può sostenere che una persona, perché magra e in forma secondo i 'canoni comuni' (quelli che ci ...

Brexit, Parlamento Ue ratifica accordo commerciale con Regno Unito ... considerato dal Parlamento Ue un "errore storico", in quanto nessun paese terzo può godere degli ... Tuttavia, i deputati deplorano che il Regno Unito non abbia voluto che l'accordo si estendesse alla ...

La banca non può pagare interessi agli eredi prima della dichiarazione di successione Altalex In pratica il punto su cui i 'detrattori dei detrattori' si sono soffermati è quello per cuisisostenere che una persona, perché magra e in forma secondo i 'canoni comuni' (quelli che ci ...... considerato dal Parlamento Ue un "errore storico", in quanto nessun paese terzogodere degli ... Tuttavia, i deputati deplorano che il Regno Unitoabbia voluto che l'accordo si estendesse alla ...