Microsoft vola ancora più in alto | nuovo trimestre recordHDblog it

Advertising

puntotweet : Il business Microsoft vola tra le nuvole di Azure - - berkley1_ : RT @HDblog: Microsoft vola ancora più in alto: nuovo trimestre record - HDblog : Microsoft vola ancora più in alto: nuovo trimestre record -

Ultime Notizie dalla rete : Microsoft vola

HDblog

Nel corso del trimestreha dato il via alla commercializzazione del Surface Pro 7 Plus , ma in prospettiva futura i risultati della linea di portatili della casa di Redmond potrebbero ...... con un peso elevato esercitato dalle sole Big Tech Amazon, Apple, Google, Facebook e. L'... Tenaris, Eni e Saipem per quanto riguarda Piazza Affari, mentre in EuropaLvmh reduce da un ...Smart working, distanziamento e misure restrittive fanno crescere il bisogno di strumenti digitali dedicati al lavoro e all'intrattenimento e Microsoft ha un'offerta di prodotti e servizi decisamente ...L’utile per il gigante di Mountain View è quasi triplicato a 18 miliardi di dollari su ricavi in crescita del 34% a 55,31 miliardi ...