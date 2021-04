Kenny Omega e l’incredibile vittoria a Rebellion (Di mercoledì 28 aprile 2021) Kenny Omega ha scritto una nuova pagina nella storia del Wrestling. Sconfiggendo Rich Swann al ppv di Rebellion targato Impact Wrestling ha conquistato anche il titolo mondiale della federazione americana. È salito così a 3 il numero di titoli assoluti detenuti contemporaneamente da Kenny Omega. Quello AEW, quello della promotion messicana AAA e appunto il titolo Impact Wrestling. La nuova vittoria di Kenny Omega A Rebellion dunque Kenny Omega ha conquistato il suo terzo titolo assoluto in tre promotion diverse sconfiggendo l’ex campione Impact Wrestling Rich Swann. Un impresa del genere è riuscita a pochissimi uomini nella storia del Wrestling. Si può citare Ultimo Dragon, alias Yoshihiro Asai, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 28 aprile 2021)ha scritto una nuova pagina nella storia del Wrestling. Sconfiggendo Rich Swann al ppv ditargato Impact Wrestling ha conquistato anche il titolo mondiale della federazione americana. È salito così a 3 il numero di titoli assoluti detenuti contemporaneamente da. Quello AEW, quello della promotion messicana AAA e appunto il titolo Impact Wrestling. La nuovadidunqueha conquistato il suo terzo titolo assoluto in tre promotion diverse sconfiggendo l’ex campione Impact Wrestling Rich Swann. Un impresa del genere è riuscita a pochissimi uomini nella storia del Wrestling. Si può citare Ultimo Dragon, alias Yoshihiro Asai, ...

Ultime Notizie dalla rete : Kenny Omega Wrestling AEW: Kenny Omega, il campione pigliatutto amplia la sua collezione Nella notte tra domenica e lunedì, Kenny Omega ha scritto un'altra pagina di storia. A Rebellion, evento di Impact Wrestling, il campione AEW ha sconfitto Rich Swann in un match che metteva in palio i titoli di entrambe le federazioni. ...

