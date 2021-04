In ospedale da 3 settimane. Silvio Berlusconi, le condizioni di salute dell’ex premier (Di mercoledì 28 aprile 2021) Silvio Berlusconi, arrivano a 22 i giorni del ricovero. L’ex leader di Forza Italia è ancora ricoverato al San Raffaele. La notizia, sopraggiunta lo scorso 6 aprile, ha allarmato non poco, facendo così sospendere il processo fino alle sue future dimissioni. È stata così accolta dai giudici l’istanza di legittimo impedimento per motivi di salute presentata dal legale Federico Cecconi. L’udienza è stata rinviata per ora al 19 maggio e sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi, ricoverato per controlli post Covid presso la struttura ospedaliera milanese, si è ancora una volta espresso il suo avvocato “Sulle sue condizioni mi limito a dire che è ancora ospedalizzato, non fatemi dire altro”. E ancora: “Penso che a nessuno di noi possa fare piacere ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 28 aprile 2021), arrivano a 22 i giorni del ricovero. L’ex leader di Forza Italia è ancora ricoverato al San Raffaele. La notizia, sopraggiunta lo scorso 6 aprile, ha allarmato non poco, facendo così sospendere il processo fino alle sue future dimissioni. È stata così accolta dai giudici l’istanza di legittimo impedimento per motivi dipresentata dal legale Federico Cecconi. L’udienza è stata rinviata per ora al 19 maggio e sulledidi, ricoverato per controlli post Covid presso la struttura ospedaliera milanese, si è ancora una volta espresso il suo avvocato “Sulle suemi limito a dire che è ancora ospedalizzato, non fatemi dire altro”. E ancora: “Penso che a nessuno di noi possa fare piacere ...

Advertising

RobertoGranai : @fulviasmart Ho fatto tanta ma tanta fisioterapia prima per 2 settimane Ospedale di Nottola poi 1 mese al centro il… - MeryMdi : RT @MeryMdi: @SalvoContarino_ @Musumeci_Staff @Regione_Sicilia Un ottima iniziativa....peccato che la gente che sta male a casa nessuno si… - MeryMdi : @SalvoContarino_ @Musumeci_Staff @Regione_Sicilia Un ottima iniziativa....peccato che la gente che sta male a casa… - rep_milano : Processo Ruby Ter sospeso, legale Berlusconi: 'In ospedale da 3 settimane per strascichi del Covid'… - TuzioristaGreen : RT @Lombard5stelle: #Bertolaso se ne va, non ha salvato la #Lombardia e da settimane il commissario era sparito dai radar. È il suo secondo… -