**Grillo: la scrittrice Ravera, ‘un passo falso per un comunicatore, spero chieda scusa'** (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - Il video di Beppe Grillo è un incomprensibile passo falso che ha suscitato un “muro di indignazione” e che richiede le sue scuse alla ragazza che ha denunciato di essere stata stuprata. La scrittrice Lidia Ravera, conversando con l'AdnKronos, esprime l'auspicio “che i colpevoli paghino per quello che hanno fatto e che Grillo, in un momento di buon senso, porga le sue scuse alla ragazza”. Un caso che, secondo la Ravera, ha suscitato “un muro di indignazione, se vogliamo un po' ovvia, è un video che si commenta da sé. E' stato un incomprensibile passo falso da parte di un uomo della comunicazione che è stato su un palcoscenico per tutta la vita”. La presa di posizione di Grillo si fonda “sull'indignazione, una tendenza a considerare sempre le ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - Il video di Beppe Grillo è un incomprensibileche ha suscitato un “muro di indignazione” e che richiede le sue scuse alla ragazza che ha denunciato di essere stata stuprata. LaLidia, conversando con l'AdnKronos, esprime l'auspicio “che i colpevoli paghino per quello che hanno fatto e che Grillo, in un momento di buon senso, porga le sue scuse alla ragazza”. Un caso che, secondo la, ha suscitato “un muro di indignazione, se vogliamo un po' ovvia, è un video che si commenta da sé. E' stato un incomprensibileda parte di un uomo della comunicazione che è stato su un palcoscenico per tutta la vita”. La presa di posizione di Grillo si fonda “sull'indignazione, una tendenza a considerare sempre le ...

Advertising

TV7Benevento : **Grillo: la scrittrice Ravera, ‘un passo falso per un comunicatore, spero chieda scusa’**... - domcamodeca : Questa ‘scrittrice’ ha già fatto il processo a #Grillo e stabilito pure la pena!! - domcamodeca : Video di Grillo, la scrittrice Boralevi: ‘Se stuprassero lui capirebbe cosa significa’ - ilpoeta15111984 : RT @65_virna: A proposito della tipa scrittrice non so cosa di sinistra che non nomino e che asserisce che' c'è un Grillo in ogni famiglia… - alfios_potamos : RT @65_virna: A proposito della tipa scrittrice non so cosa di sinistra che non nomino e che asserisce che' c'è un Grillo in ogni famiglia… -