“Gemma Galgani lascia Uomini e Donne”

(Di mercoledì 28 aprile 2021) L’avventura dista per giungere al termine? Secondo quanto riportato da Libero che cita il settimanale Nuovo Tv sembra proprio di sì. La dama torinese, complice il continuo battibecco con l’opinionista Tina Cipollari, è stata per anni al centro delle puntate del Trono Over del programma di Maria De Filippi, ma ormai il tempo è stato evidentemente ridotto. Chi sarà l’erede? Tra i nomi più plausibili quello di Isabella Ricci oppure di Ida Platano, tornata in studio dopo l’addio di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

