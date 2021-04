Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi amore al capolinea (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi l’amore è arrivato al capolinea. Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi si sono lasciati dopo due anni di relazione e a dare l’annuncio è stato proprio l’ex protagonista di “Temptation Island” dal suo account instagram.Francesco Chiofalo, con un lungo post dalle storie di Instagram, a dare l’annuncio delle fine della Leggi su people24.myblog (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tral’è arrivato alsi sono lasciati dopo due anni di relazione e a dare l’annuncio è stato proprio l’ex protagonista di “Temptation Island” dal suo account instagram., con un lungo post dalle storie di Instagram, a dare l’annuncio delle fine della

Advertising

TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: Amore al capolinea tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi. E ora tra i due volano stracci su Instagram tra accuse e… - ilgiornale : Amore al capolinea tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi. E ora tra i due volano stracci su Instagram tra a… - dinolanaro : Non capisco se é Gianni Sperti, Corona o Francesco Chiofalo #leiene - Novella_2000 : Akash Kumar paparazzato in compagnia di Antonella Fiordelisi (ex di Francesco Chiofalo) - DSpettacolo : Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi, dopo Temptation Island e due anni di relazione, si sono lasciati: France… -