Everton | Allan | “Superlega? Orribile | avrebbe decretato la fine dei sogni di tanti bambini”

(Di mercoledì 28 aprile 2021) “Qui mi sento a casa e spero di restare il più a lungo possibile”. Queste le parole del centrocampista dell’, intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club. “Non c’è motivo di pensare a un addio, anche se è molto presto per parlare di questo, spero di restare e regalare tante gioie ai tifosi”. Riguardo alla: “È statoe sconvolgente sentire parlare di questa proposta,ladeidi. Isognano di giocare la Champions League per merito sportivo. È fantastico che questo torneo sia stato cancellato, è fantastico che abbia vinto l’amore per il calcio”. SportFace.

Advertising

BombeDiVlad : ???? #Allan commenta il caso #SuperLeague: 'Ha vinto l'amore per il calcio' ??? Le parole del centrocampista dell'… - _SiGonfiaLaRete : #Everton, #Allan parla del suo futuro e dice la sua sul progetto #SuperLega - petrazzuolo : RT @napolimagazine: EVERTON - Allan: 'Qui mi sento a casa e spero di restare il più a lungo possibile' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: EVERTON - Allan: 'Qui mi sento a casa e spero di restare il più a lungo possibile' - susydigennaro : RT @napolimagazine: EVERTON - Allan: 'Qui mi sento a casa e spero di restare il più a lungo possibile' -

Ultime Notizie dalla rete : Everton Allan

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo, ex centrocampista del Napoli oggi all', ha parlato al sito ufficiale del club inglese, a partire dal prprio futuro: 'Qui mi sento a casa e spero di restare il più a lungo possibile. ...Al 10 ammonitoper un fallo su Thomas, poi rischia grosso l'al 13 con Holgate vicino all'autogol per un intervento in scivolata su cross di Chambers. Proprio Holgate viene ammonito al ...Le parole del centrocampista dell'Everton Allan, intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club riguardo al suo futuro e alla Superlega ...Intervenuto ai canali ufficiali dei Toffees, Allan ha parlato del suo futuro e criticato aspramente il progetto della SuperLega.