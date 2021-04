Ddl Zan | si sblocca la legge Zan | calendarizzato in Senato

(Di mercoledì 28 aprile 2021) ... spiega la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana , riporta Tgcom24. " Auspichiamo che si possa sviluppare nelle sedi proprie un dialogo aperto e non pregiudiziale ", e ancora, " una...

Advertising

Fedez : La cosa interessante è questa: quando loro raccolgono 99mila firme è una grande vittoria, quando dall’altra parte c… - repubblica : ?? Omofobia, si sblocca il ddl Zan: calendarizzato al Senato. Relatore il leghista Ostellari: e' polemica - TgLa7 : #Omofobia: commissione Giustizia del Senato ha calendarizzato il ddl #Zan per il contrasto all'omofobia. La calend… - universoalice : sì al ddl zan. sì alla libertà di amare senza aver paura. #DDLZan - FloraPiachica : RT @Fedez: La cosa interessante è questa: quando loro raccolgono 99mila firme è una grande vittoria, quando dall’altra parte ci sono quasi… -

Ultime Notizie dalla rete : Ddl Zan

TGCOM

La sede della Conferenza episcopale italiana a Roma - GENNARI/SICILIANI . Occorre che un provvedimento "importante" come ilnon si presti ad "ambiguità interpretative" e "cresca con il dialogo", "aperto e non pregiudiziale", al quale contribuisca "anche la voce dei cattolici italiani", senza perseguire l'obiettivo ...La commissione Giustizia del Senato, è notizia di questa mattina, ha commissionato il. Il dibattito si era fatto serrato negli ultimi mesi, soprattutto dopo l'ultimo rinvio dell'esame del disegno di legge contro omotransfobia e misoginia , approvato dalla Camera lo scorso ...Calendarizzato in commissione giustizia al senato dopo un mese e mezzo di rinvii e polemiche, il DDL Zan è tornato al centro del dibattito politico, con la Presidenza della Conferenza Episcopale Itali ...Si sblocca il disegno di legge contro l'omotransfobia al Senato: è stato incardinato nella commissione Giustizia dopo settimane di polemiche, rimpalli pressing e resistenze. Messa ai voti la calendari ...