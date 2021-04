Covid: fonti P.Chigi, missione in India in ambito Protezione Civile Ue (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - Una volta accettata dal Meccanismo europeo di Protezione Civile, la missione italiana in India -annunciata oggi dal premier Mario Draghi - potrà partire, coordinata nell'ambito del Meccanismo di Protezione Civile dell'Unione Europea e realizzata grazie alla collaborazione tra Protezione Civile, ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, ministero della Difesa-Comando Operativo di vertice Interforze (Coi) e Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19. Lo spiegano fonti di Palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - Una volta accettata dal Meccanismo europeo di, laitaliana in-annunciata oggi dal premier Mario Draghi - potrà partire, coordinata nell'del Meccanismo didell'Unione Europea e realizzata grazie alla collaborazione tra, ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, ministero della Difesa-Comando Operativo di vertice Interforze (Coi) e Commissario Straordinario per l'emergenza-19. Lo spieganodi Palazzo

